المرتضى: حماية الجامعة اللبنانية وتمكينها من الاستمرار تسمو على أيّة أولوية أخرى

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نشرَ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) منشوراً جاء فيه: "تلقيّنا اليوم من معالي وزير التربية نسخةً عن البيان المشكور الصادر عن الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ونحن صنيعتها اذ لولاها لم يكن ليكون لنا مستقبل".وأضاف: "أعلنّا مجدداً لمعاليه ولسائر السادة الوزراء أنّ مصير الوطن مرهونٌ باجتراح حلول تمكّن الجامعة اللبنانية من أن تستمر في أداء وظيفتها كصمام أمان بل كخشبة خلاص لشريحة واسعة من الشباب اللبناني، وأننا كثنائي وطني متضامنون مع معاليه في سعيه الى حمايتها ومدّها بأسباب الصمود".وختم بالقول: "حماية الجامعة وتمكينها من الاستمرار تسمو على ايّة اولوية اخرى".