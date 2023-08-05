Advertisement

لبنان

بدر: العلاقات مع الكويت تاريخية ومتجذرة

Lebanon 24
05-08-2023 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1094756-638268572798496720.jpg
Doc-P-1094756-638268572798496720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق النائب نبيل بدر على تصريح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بشأن الدعم الكويتي للبنان بملف إهراءات القمح، وقال في بيان: "نحرص واللبنانيين على أفضل العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، التي لم تتأخر يوما بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه في أقسى ازماته دون حاجة من أحد أن يشير عليها متى وكيف تقدم دعمها لهم، والتي لطالما ترجمته عطاءات تحمل في طياتها الخير في أحلك الظروف".
Advertisement
 
وختم بدر: "العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا وبين دولة الكويت الشقيقة هي تاريخية ومتجذرة وأعمق من أن يمس بها هفوة أو تصريح غير مسؤول".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2023-08-05
14:00 | 2023-08-05
13:58 | 2023-08-05
13:51 | 2023-08-05
13:41 | 2023-08-05
13:15 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24