بدر: العلاقات مع الكويت تاريخية ومتجذرة

علّق النائب نبيل بدر على تصريح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بشأن الدعم الكويتي للبنان بملف إهراءات القمح، وقال في بيان: "نحرص واللبنانيين على أفضل العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، التي لم تتأخر يوما بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه في أقسى ازماته دون حاجة من أحد أن يشير عليها متى وكيف تقدم دعمها لهم، والتي لطالما ترجمته عطاءات تحمل في طياتها الخير في أحلك الظروف".

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وختم بدر: "العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا وبين دولة الكويت الشقيقة هي تاريخية ومتجذرة وأعمق من أن يمس بها هفوة أو تصريح غير مسؤول".