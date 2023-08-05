Advertisement

لبنان

حظيَ بتكريم عون وجهات عديدة.. الموت يُغيب صحافياً لبنانياً شهيراً!

Lebanon 24
05-08-2023 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1094758-638268581863579556.jpg
Doc-P-1094758-638268581863579556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خسر الزميل يوسف برجاوي "أبو فراس" معركته مع السرطان، بعدما أظهر شجاعة في الانتصار لثقافة الحياة، واستمر يدير الامور على طريقته إلى أن أسلم الروح اليوم السبت في مستشفى بهمن.

وبرجاوي صاحب باع طويل في الاعلام الرياضي اللبناني والعربي والدولي، وهو الذي لم يغب عن نهائيات مسابقات كأس العالم منذ 1982 في اسبانيا مرافقاً الأزرق الكويتي بدعوة شخصية من الشيخ فهد الاحمد الجابر الصباح (استشهد لاحقا في يوم الغزو العراقي للكويت في 2 آب 1990).
Advertisement

أعطى برجاوي الصحافة الرياضية عمره، وحظي بتكريم من الجهات الرياضية كلها في الداخل والخارج، آخرها من الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي كرّمه في كوريا الجنوبية، وقبلها في مونديال قطر.

أما التكريم الرسمي الأرفع، فكان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قلده وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، تقديراً لخدماته في الاعلام الرياضي، قبل مغادرة عون القصر الجمهوري.

وبعدها أنجز الزميل رشيد نصار رئيس جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين ما كان يسعى اليه برجاوي، كتاباً عن مسيرته حمل عنوان "يوسف برجاوي علم وقلم"، وتولى تبويبه الزميل ابراهيم وزني.

برجاوي مواليد 21 آذار 1948، مارس الرياضة لاعباً في كرة القدم والكرة الطائرة، وعمل في الصحافة الرياضية مرافقاً رعيلها الاول من ناصيف مجدلاني وخليل نحاس وغازي الميقاتي وبهيج حمدان . 

أسس القسم الرياضي في "السفير" وتولى منصب مدير تحرير الرياضة فيها حتى احتجابها في كانون الثاني 2017.
 
شغل برجاوي عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم في دورات عدة، الى عضوية لجان عدة في الاتحاد الآسيوي للعبة، ومنحه الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي السلطان احمد شاه جائزة الاتحاد السنوية لافضل صحافي رياضي العام 2000 في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال" في بيروت.

شغل الزميل الراحل عضوية جمعية المحررين الرياضيين اللبنانيين وتقلب في مناصب عدة فيها وصولا الى رئاستها بعد غياب خليل نحاس في 2012، ويتولى حالياً الرئاسة الشرفية لجمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين، التي أسسها بقرار من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وكانت له مشاركات خارجية اعلامية عدة في الاتحادين الدولي والآسيوي والاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وكان عن جدارة الاعلامي العربي الاكثر مشاركة في الاحداث الرياضية الدولية من كؤوس عالم ودورات أولمبية.
 
"لبنان24" يتقدّم من عائلة الزميل برجاوي بأحر التعازي، ويسأل الله أن يلهم أفرادها الصبر والسلوان.
 
 
 
 

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2023-08-05
14:00 | 2023-08-05
13:58 | 2023-08-05
13:51 | 2023-08-05
13:41 | 2023-08-05
13:15 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24