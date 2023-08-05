تيمور جنبلاط: لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ وتحقيق العدالة

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على "ضرورة تحقيق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الوصول إلى تلك العدالة إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة".

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كلام جنبلاط جاء خلال الذكرى السنوية الثالثة للإنفجار الذي وصفه بـ"الفاجعة الوطنية والإنسانية"، معرباً عن "تضامنه مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين"، وقال: "نذكر بموقف الحزب التقدمي الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمونيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟".



وتناول جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة ايضا الذكرى 22 سنة على مصالحة الجبل، مشددا على "التمسك بها وتوفير مقومات ثباتها وتعزيز عناصر تطويرها، كي تبقى راسخة بمفاعيلها على النحو الذي يؤكد تاريخ الجبل ومستقبله".

