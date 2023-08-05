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لبنان

بعد السعودية.. البحرين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

Lebanon 24
05-08-2023 | 12:49
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دعَت دولة البحرين، اليوم السبت، رعاياها لمغادرة لبنان فوراً، محذرة إياهمُ من الاقتراب من المناطق التي تشهدُ نزاعاً مُسلّحاً، وفق ما أفادت شبكة "بلومبيرغ الشرق" للأخبار.
وخلال شهر أيار الماضي، أعلنت البحرين إستئناف التمثيل الدبلوماسيّ على مستوى السفراء مع لبنان، مشيرة حينها إلى أنَّ هذا القرار يأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين.
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وفي ذلك الوقت، رحَّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقرار البحراني، وقال إنه "يُثمن تلك الخطوة، ويرحب بها في سياق علاقات الأخوة بين البلدين". 
وكانت البحرين ودول خليجية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان في تشرين الأول 2021 على خلفية تصريحاتٍ لوزير الإعلام السّابق جورج قرداحي.
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