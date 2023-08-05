كلاس نعى برجاوي: ترك بصماته في كل المجالات وفراغاً في مهارة التواصل

نعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، عميد الاعلام الرياضي يوسف برجاوي، وقال في بيان: "خسرت الرياضة اللبنانية بإعلامها وإدارتها ومنتخباتها ورياضييها علما من أعلامها الاستاذ الكبير يوسف برجاوي الذي غادرنا بعدما تحدى المصاعب على انواعها على مدى اكثر من 50 عاماً، تاركاً بصماته في كل المجالات التي عمل فيها وفراغاً في مهارة التواصل والتلاقي وقبول الآخر. يوسف برجاوي وداعاً ايها العزيز الذي تشرفت بلقائه والتعرف اليه والتبحر في تجربته وخبرته".

Advertisement