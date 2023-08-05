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لبنان
خبرٌ يهمّكم عن الرواتب.. هكذا سيتمّ قبضها في آخر شهر آب
Lebanon 24
05-08-2023
|
13:15
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قال مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس أن الرئيس نجيب ميقاتي "لم يتعهد أساساً بإرسال مشروع قانون اقتراض من دون تحضير الإطار الكامل له"، مشيراً إلى أن "ميقاتي تريّث عندما رأى أن التوافق الذي كان استشفه بين الكتل السياسية لم يعد قائماً علماً أن إيحاءات سابقة وصلته بألا خيار سوى الاقتراض".
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وأشار نحاس في حديث عبر قناة الـ"MTV" إلى أن "المأزق قائم ولا مخرج لأزمة التمويل"، وقال: "البرلمان هو المسؤول الأساسي عن قدرة الحكومة على رد أي قرض إذ أنها بحاجة الى إطار يتمثل بإقرار القوانين الإصلاحية ولو كنت مكان نواب الحاكم لفعلتُ الأمر نفسه".
كذلك، فقد لفت نحاس إلى أنَّ "الرواتب بالليرة اللبنانية مُؤمنة لأكثر من شهر آب، لأن الدولة زادت مداخليها مع تعديل الرسوم"، وأضاف: "إن إستفادة الموظف من فرق السعر بين منصة صيرفة وسعر السوق لم تعُد ذات جدوى طالما أن الفارق أصبح ضئيلاً".
وأكمل: "إلى جانب الرواتب، يبقى هناك الدواء والمستلزمات الأخرى بالدولار، وعندها يمكن البحث في حقوق السحب الخاصة المتاحة أو المداخيل بالدولار التي يمكن تحصيلها".
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