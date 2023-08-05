هذا ما فعله "إرهابيون" قرب عين الحلوة.. معلومات تكشف آخرَ تحرُّكاتهم

كشفت معلومات "لبنان24"، اليوم السبت، أنَّ عناصر من جماعة "جُند الشام" الإرهابيّة، زادت من نقاط تمركزها داخل حي الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة وتحديداً خلال ساعات اللَّيلة الماضية.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ شهود عيانٍ من الحي المذكور رصدوا اليوم انتشاراً كثيفاً لمسلحي الجماعة المذكورة مع بندقياتٍ متطورة وسط إستمرار بقاء "القناصين" على أسطح المنازل.