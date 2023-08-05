تراجع في سعر الصرف.. اليكم تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

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