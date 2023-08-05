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لبنان

وزير الزراعة: تابعنا نشوب حريق وادي التركمان ونشكر كل من يساهم بعمليات الاطفاء

Lebanon 24
05-08-2023 | 14:54
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نشر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه على "إكس" منشوراً جاء فيه: "تابعنا اليوم نشوب حريق في وادي التركمان، وبناء عليه أجرينا إتصالات عديدة للتنسيق مع معالي وزير البيئة د.ناصر ياسين، ونتقدم بالشكر لكل من يساهم بعمليات الاطفاء من المستجيب الأول رجال الدفاع المدني إلى زملائنا في الوزارة حراس الأحراج وجميع الأجهزة الأمنية".
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