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لبنان

ردّ من نقابة موظفي الخليوي على "لبنان24": هدفنا حماية حقوق العاملين في القطاع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2023 | 15:01
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وردنا من "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان" ردّ على خبرٍ نشره "لبنان24"، اليوم السبت بتاريخ 5 آب 2023 تحت عنوان: "غضب كبير في أوساط موظفي الخليوي".
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وفي إطار حقّ الرد، ينشر "لبنان24" البيان الوارد إليه من النقابة:
 
"أولاً: يهمُّ النقابة أوَّلاً التأكيد على أنَّها تثمِّن الدور الفاعل للإعلام في مختلف الميادين وتؤكّد أنَّها دائماً مع حريَّة التعبير و حريّة الصحافة.

ثانياً: في ما يتعلَّق بأمور الموظَّفين، نؤكِّد أنَّنا في مجلس النقابة والموظفين والعاملين في قطاع الخليوي، سنواجه ونكون بالمرصاد لأي مس بحقوق الموظفين من أي جهة أتت، ونؤكد أن النقابة هدَفَها الأساسيّ هو صون وحماية حقوق الموظَّفين وتتابع مع جميع المعنيين سبل تحصيل القيمة الفعلية للرواتب وجميع المستحقات المكتسبات بحسب عقد العمل الجماعي".
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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