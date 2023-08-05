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لبنان

بحضور رسمي.. "مهرجانات بيبلوس" تنطلق بسهرة للفنانة هبة طوجي

Lebanon 24
05-08-2023 | 14:57
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افتتحت مهرجانات بيبلوس الدولية برنامجها الفني لهذا الصيف، في ميناء جبيل الاثري، بسهرة فنية احيتها المطربة هبة طوجي، في حضور وزيري السياحة والعدل في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وهنري خوري، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيسي بلديتي جبيل وسام زعرور وبلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، رئيس مكتب امن الدولة في القضاء المقدم ربيع الياس، رئيس لجنة المهرجانات المحامي رفايال صفير ونائبته روز الشويري والاعضاء ومتذوقي الفن اللبناني.
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