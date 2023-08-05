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لبنان

فياض: الراعي لم يدعُ لأي لقاء في الديمان

Lebanon 24
05-08-2023 | 16:05
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أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني، أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "لم يدع لأي لقاء في الديمان".

وإذ ثمّن فياض "دور البطريركية الوطني"، سأل عن "الأهمية والهدف من هذا اللقاء في هذا التوقيت خصوصاً في ظل غياب رئيس للبلاد وعمل الحكومة المحصور برئيسها وبالوزراء"، وأضاف: "للإشارة، فقد سبق لنا أن طرحنا حلولاً لأصول العمل الحكومي الدستوري في ظل غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال في نطاقها الضيق".
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