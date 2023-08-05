Advertisement

لبنان

المواقع المسيحيّة تواجه الشغور وانتقالها الى "حكم تصريف أعمال"

Lebanon 24
05-08-2023 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1094832-638269010468841652.jpg
Doc-P-1094832-638269010468841652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت ابتسام شديد في" الديار": منذ أكثر من عام تقريبا والبطريرك الماروني يطلق الصرخات داعيا المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم وانهاء الفراغ والتوجه لانتخاب رئيس للجمهورية خصوصا ان المواقع المارونية باتت أما شاغرة او في مرحلة تصريف الأعمال ، فرئاسة الجمهورية انتقلت صلاحياتها الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال والانقسام جار حول دعوات الحكومة للتعيين وعقد جلسات لمجلس الوزراء، وحاكمية مصرف لبنان في عهدة نائب الحاكم وسيم منصوري وفي حال إستمرار الفراغ الرئاسي لوقت أطول فالوضع المتأزم سينعكس على قيادة الجيش ايضا حيث ستصبح بحكم الفراغ او تنتقل الصلاحيات الى رئيس الأركان بفارق ان الأمر يحتاج الى تعيين رئيس للأركان.
Advertisement

وصول الفراغ الى قيادة الحيش اخر المواقع المارونية هو الأصعب في ظل الفراغ الرئاسي وشبح الأحداث الأمنية التي يتخوف منها الجميع، والفراغ في القيادة العسكرية أمر ترفضه مجمل القوى السياسية ، فالبطريرك الراعي كان السباق بالدعوة لاجراء تعيينات لملء الشغور في المجلس العسكري ورئاسة الأركان بما يؤمن إدارة المؤسسة العسكرية في حال عدم تعيين قائد جديد.

ومع ان الموقف المسيحي كان جامعا للقوى المسيحية في رفض تعيين حاكم للمصرف المركزي فالواضح ان كل فريق مسيحي يواجه الفراغ في المؤسسة العسكرية على طريقته فالتيار الوطني الحر يقوم باستنزاف الوقت و"همه" الوحيد إزاحة قائد الجيش جوزف عون من طريق الاستحقاق الرئاسي فقط وفي حال لم يتم اعتماد صيغة الضابط الأعلى رتبة ليتولى صلاحيات قائد الجيش ضابط كاثوليكي فالموقع سيصبح في عهدة رئيس أركان درزي، فيما حزب القوات على موقفه الرافض لأي تعيينات وثابت على مبدأ إنتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-08-06
04:30 | 2023-08-06
04:28 | 2023-08-06
04:15 | 2023-08-06
04:05 | 2023-08-06
04:00 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24