مسلحون يظهرون في طرابلس.. هذا ما شهدته المدينة فجراً

شهِدت مدينة طرابلس، فجر اليوم الأحد، إطلاق نارٍ كثيف في أماكن متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وأشارت المعلومات نقلاً عن شهود عيان إلى أنّ مسلحين كانوا على متن سيارة، جالوا في مختلف أنحاء المدينة وأطلقوا الرصاص في الهواء قبل فرارهم إلى جهةٍ مجهولة.

وأشارت المعلومات نقلاً عن شهود عيان إلى أنّ مسلحين كانوا على متن سيارة، جالوا في مختلف أنحاء المدينة وأطلقوا الرصاص في الهواء قبل فرارهم إلى جهةٍ مجهولة.