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لبنان

مسلحون يظهرون في طرابلس.. هذا ما شهدته المدينة فجراً

Lebanon 24
06-08-2023 | 00:38
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شهِدت مدينة طرابلس، فجر اليوم الأحد، إطلاق نارٍ كثيف في أماكن متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وأشارت المعلومات نقلاً عن شهود عيان إلى أنّ مسلحين كانوا على متن سيارة، جالوا في مختلف أنحاء المدينة وأطلقوا الرصاص في الهواء قبل فرارهم إلى جهةٍ مجهولة. 

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