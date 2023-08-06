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لبنان

باسيل سيقوم "بترميم ما تدمّر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2023 | 01:45
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أشارت مصادر حزبية مقربة من قيادة "التيار الوطني الحر" إلى أنّ رئيس "التيار" جبران باسيل، يدرك جيداً أن العهد المقبل لن يكون عهده، أي لن يكون هو الرئيس، فكان القرار بالإنصراف الى التنظيم الداخلي في التيار وإعادة ترميم كل ما تدمر وخاصةً منذ 17 تشرين 2019 حتى اليوم داخل "التيار" وتعويض الخسائر في الكوادر، الجمهور والمؤيدين، والذي ظهر بطريقة واضحة في آخر إنتخابات نيابية وحتى النقابية منها والطلابية.
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رئيس "التيار" الذي يؤمن أن عصب حزبه منذ التسعينيات وحتى اليوم كان الشباب والطلاب في الجامعات والمدارس ، قرر أن يكون العام الدراسي والجامعي 2023/2024 هو عام دعم طلاب وخلايا "التيار" في الجامعات بكل ما أوتي لـ"التيار"من مصادر خدمات وتمويل.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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