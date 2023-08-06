"مهرجانات بيبلوس" تنطلق مع هبة طوجي والبرنامج حافلٌ بالسهرات الرائعة

وسط حضورٍ رسميّ وجماهيريّ حاشد ، انطلقت "مهرجانات بيبلوس الدولية"، أمس السبت، في ميناء جبيل الأثري، بسهرةٍ فنية أحيتها الفنانة هبة طوجي.

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وكانت لافتة مُشاركة الفنان أسامة الرحباني إلى جانب طوجي في مشهدٍ باتَ اعتيادياً خلال مناسبات فنية عديدة، حيث يتآزر الفنانان المبدعان معاً على المسرح ليشكلا بوتقة واحدة من التألّقُ والفن الراسخ أصالةً ووجداناً. وكانت لافتة مُشاركة الفنان أسامة الرحباني إلى جانب طوجي في مشهدٍ باتَ اعتيادياً خلال مناسبات فنية عديدة، حيث يتآزر الفنانان المبدعان معاً على المسرح ليشكلا بوتقة واحدة من التألّقُ والفن الراسخ أصالةً ووجداناً.