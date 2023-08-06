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لبنان

"مهرجانات بيبلوس" تنطلق مع هبة طوجي والبرنامج حافلٌ بالسهرات الرائعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2023 | 02:30
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وسط حضورٍ رسميّ وجماهيريّ حاشد ، انطلقت "مهرجانات بيبلوس الدولية"، أمس السبت، في ميناء جبيل الأثري، بسهرةٍ فنية أحيتها الفنانة هبة طوجي.
 
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وكانت لافتة مُشاركة الفنان أسامة الرحباني إلى جانب طوجي في مشهدٍ باتَ اعتيادياً خلال مناسبات فنية عديدة، حيث يتآزر الفنانان المبدعان معاً على المسرح ليشكلا بوتقة واحدة من التألّقُ والفن الراسخ أصالةً ووجداناً.
 
 
 
ومن المقرر أن يُطل اليوم الموسيقيّ اللبناني غي مانوكيان في سهرةٍ نفذت بطاقاتها بالكامل، فيما من المقرر أن يُطل يوم الثلاثاء ألِف أبي صعب على مسرح المهرجانات.

كذلك، يترقب الجمهور أيضاً حضور جوقة فيلوكاليا بالإشتراك مع فرقة عشتار للغناء بقيادة الأخت مارانا سعد وضيفة الشرف الفنانة كارلا رميا. كما ستكون المهرجانات على موعدٍ مع إطلالة فنية أجنبية شبابية للمغني "تايغا".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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