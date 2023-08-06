هذا ما حصل بين نائبين خلال "مناسبة"

رغم "التنافر" الحاد بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، لوحظ أن نائبين من هذين الحزبين كانا سوياً ومعاً خلال مسيرة ذكرى 4 آب التي أقيمت في بيروت، يوم الجمعة الماضي.

وكان النائبان "يساندان" بعضهما البعض خلال المسيرة، إذ كانا يتجاوران كتفاً إلى كتف وسط وجود نواب آخرين حولهما.