تطورات سلبية في سوريا و "التقدّم" صعب

في الوقت الذي يروّج فيه البعض لقرب إفتتاح السفارة السعودية في سوريا، يبدو أنّ التطورات السياسية في دمشق تغلب عليها السلبية من أكثر من زاوية، ما يفرمل الاندفاعة الأخيرة لترميم العلاقات.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن الغارات العنيفة التي نفذها الطيران الروسي على ادلب امس دليل واضح على الخلاف الذي بات مسيطراً على العلاقة الروسية والسورية من جهة والتركية من جهة اخرى.