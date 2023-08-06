"حزب الله" يركز على الحدود إعلامياً!

نظم "حزب الله" جولة لعدد كبير من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عند الحدود الجنوبية، حيث تركزت الجولة على بلدة الغجر المحتلة ومناطق اخرى ومعالم مرتبطة بالعمل العسكري للحزب.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "الحزب يحاول التركيز إعلامياً على التطورات التي تحصل عند الحدود الجنوبية بالتزامن مع التوتر الحاصل مع اسرائيل، ما يوحي بأن تطور ما قد يحصل قريباً".

وتشير المصادر الى أنَّ "حزب الله" لا يزال يضع مسألة احتلال اسرائيل للجزء اللبناني من بلدة الغجر على طاولة البحث، ولا يزال تهديد أمينه العام السيد حسن نصرالله قبل أسابيع ساري المفعول".