Advertisement

لبنان

إختلاف كبير في أسعار الأدويّة... ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-08-2023 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1094873-638269112549501948.jpg
Doc-P-1094873-638269112549501948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُلاحظ عند شراء أيّ دواء، أنّ صاحب الصيدليّة يقوم بحذف السعر القديم الموضوع على العلبة، ويبيعه على السعر الذي تُحدّده وزارة الصحّة العامة، فأغلب الأدويّة لا يزال سعرها قديماً.
فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أحد الزبائن دواءً بمليون و700 ألف ليرة، فإنّ على علبته يكون السعر 700 ألف ليرة.
Advertisement
وقالت إحدى أصحاب الصيدليّات لـ"لبنان24" إنّ السبب في التفاوت في الأسعار هو أنّ الشركات كانت تُخفي هذه الأدويّة، لتوزيعها على الصيدليّات بعد قيام الوزراة برفع الأسعار.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-06
09:45 | 2023-08-06
09:16 | 2023-08-06
08:59 | 2023-08-06
08:34 | 2023-08-06
08:07 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24