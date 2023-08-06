31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إختلاف كبير في أسعار الأدويّة... ما السبب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-08-2023
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُلاحظ عند شراء أيّ دواء، أنّ صاحب الصيدليّة يقوم بحذف السعر القديم الموضوع على العلبة، ويبيعه على السعر الذي تُحدّده وزارة الصحّة العامة، فأغلب الأدويّة لا يزال سعرها قديماً.
فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أحد الزبائن دواءً بمليون و700 ألف ليرة، فإنّ على علبته يكون السعر 700 ألف ليرة.
Advertisement
وقالت إحدى أصحاب الصيدليّات لـ
"لبنان24"
إنّ السبب في التفاوت في الأسعار هو أنّ الشركات كانت تُخفي هذه الأدويّة، لتوزيعها على الصيدليّات بعد قيام الوزراة برفع الأسعار.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
16:33 | 2023-08-05
05/08/2023 04:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مفاجئة تنتشر في صيدا.. هذا ما جاءَ فيها
Lebanon 24
رسالة مفاجئة تنتشر في صيدا.. هذا ما جاءَ فيها
14:39 | 2023-08-05
05/08/2023 02:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا مرتبة "الباسبور اللبناني" عربياً.. هذه أضعف 10 جوازات سفر في الـ2023
Lebanon 24
إكتشفوا مرتبة "الباسبور اللبناني" عربياً.. هذه أضعف 10 جوازات سفر في الـ2023
14:00 | 2023-08-05
05/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُهاجم إسرائيل".. تفاصيل عن لبنان تكشفها تقارير جديدة
Lebanon 24
"حزب الله سيُهاجم إسرائيل".. تفاصيل عن لبنان تكشفها تقارير جديدة
12:00 | 2023-08-05
05/08/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-08-06
صيدا أمام اختبار أمني.. هكذا يُهدّد "إرهابيو" عين الحلوة عناصر الجيش!
09:45 | 2023-08-06
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:16 | 2023-08-06
الراعي في اختتام نشاط لقاء الشبيبة الكنسي: أنتم أمل لبنان الباقي
08:59 | 2023-08-06
أصوات إنفجارات تُسمع في مرجعيون وحاصبيا... ما هو مصدرها؟
08:34 | 2023-08-06
كرامي: المخرج الوحيد من النفق الذي نحن فيه هو تطبيق الخطة الشاملة للاصلاحات الاقتصادية
08:07 | 2023-08-06
حادثة مروّعة عند شاطىء شكا... الشاب أحمد غرق أثناء السباحة
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
06/08/2023 17:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
06/08/2023 17:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
06/08/2023 17:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24