إختلاف كبير في أسعار الأدويّة... ما السبب؟

يُلاحظ عند شراء أيّ دواء، أنّ صاحب الصيدليّة يقوم بحذف السعر القديم الموضوع على العلبة، ويبيعه على السعر الذي تُحدّده وزارة الصحّة العامة، فأغلب الأدويّة لا يزال سعرها قديماً.

فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أحد الزبائن دواءً بمليون و700 ألف ليرة، فإنّ على علبته يكون السعر 700 ألف ليرة.

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وقالت إحدى أصحاب الصيدليّات لـ"لبنان24" إنّ السبب في التفاوت في الأسعار هو أنّ الشركات كانت تُخفي هذه الأدويّة، لتوزيعها على الصيدليّات بعد قيام الوزراة برفع الأسعار.