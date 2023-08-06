Advertisement

لبنان

مصالح تعود بقوّة والناس يتهافتون عليها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-08-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1094874-638269113366090493.jpeg
Doc-P-1094874-638269113366090493.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُلاحظ أنّ مهنة "الإسكافي" أو محلات تصليح الثياب، والتي أصبح عدد الأشخاص الذين يُمارسوها  قليلا جدّاً، عادت لتلقى إقبالاً كثيفاً من المواطنين، الذين يتهافتون إليها لتوفير ثمن شراء الثياب أو الأحذيّة.
Advertisement
وعلى الرغم من أنّه في بعض الأحيان، تكون كلفة إصلاح الحذاء أو قطعة الثياب غاليّة بعض الشيء، إلّا أنّ أحد المواطنين يقول لـ"لبنان24" إنّها تبقى أقل كلفة من شرائها من المحل، وهناك ثقة بعمل "الكندرجي" أو الخياط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-06
09:45 | 2023-08-06
09:16 | 2023-08-06
08:59 | 2023-08-06
08:34 | 2023-08-06
08:07 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24