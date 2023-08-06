نداءٌ من سفارة قطر إلى رعاياها في لبنان.. ماذا فيه؟

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دعت سفارة قطر لدى لبنان في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" المواطنين القطرييين الزائرين للبنان لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.وناشدت المواطنين القطريين الموجودين حاليًا في لبنان التواصل مع سفارة دولة قطر في بيروت في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 009611835111 - 00961835444.