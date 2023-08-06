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لبنان

نداءٌ من سفارة قطر إلى رعاياها في لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 03:01
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دعت سفارة قطر لدى لبنان في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" المواطنين القطرييين الزائرين للبنان لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
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وناشدت المواطنين القطريين الموجودين حاليًا في لبنان التواصل مع سفارة دولة قطر في بيروت في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 009611835111 - 00961835444.
 
 
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