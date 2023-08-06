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لبنان

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
06-08-2023 | 03:00
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تراوح سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين 89400 و89100 ليرة.

وكان سعرُ الصرف الدولار قد أقفل مساء أمس ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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