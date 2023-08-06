سماع دوي انفجارات قوية في مرجعيون وحاصبيا.. ما مصدرها؟

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يُسمع من حين لآخر دوي انفجارات قوية داخل الاراضي المحتلة يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي مرجعيون وحاصبيا تبين بحسب مصادر متابعة انها ناجمة عن تدريبات إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .ويتزامن ذلك مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع "ام كا" فوق المناطق المحتلة.