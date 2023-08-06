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لبنان

صيدا... تحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما استدرجها إلى منزله!

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:05
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم.

 بتاريخ 15-7-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعو "ي. ع" (مواليد عام 1978، فلسطيني)، بجرم التحرش والاعتداء على شقيقتها (مواليد عام 1981) وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد قيامه باستدراجها الى منزله. كما صرحت بأن الفاعل توارى عن الأنظار بعد افتضاح أمره.
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على الأثر، كُلِّفت مفرزة استقصاء الجنوب بكشف مكان المشتبه فيه وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر هذه المفرزة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه بكمين محكم.

بالتحقيق معه من قبل مخفر صيدا الجديدة، اعترف بما نسب اليه.

أودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على اشارة القضاء المختص.
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