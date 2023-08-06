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لبنان

الراعي للشباب: منكم يجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:28
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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن شباب لبنان، هم "القوة التجددية في الكنيسة والمجتمع والدولة"، معتبراً أن "سلاحكم صلاتكم، ذخيرتكم الحقيقة والمحبة، لتقوموا إلى نجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين المتفشي في الادارات العامة".
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وقال: "منكم يجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده لإعادة الأمل لإحياء لبنان الذي ضرب سياسيوه كل مفاصل الدولة وإداراتها الرسمية، وقيادات متجردة وواعية، أنتم الأمل في إحياء لبنان".

ورأى في عظة ألقاها في خلال قداس احتفالي في ختام الأيام العالمية لشبيبة لبنان في دير سيدة بزمار، أنّ "شبيبة اليوم في مواجهة تحديات الحاضر التي تصقل شخصياتهم، فلا تتهربوا من أيّ تحدٍ في طريقكم. يسعدنا أنّ نختتم اليوم العالمي للشباب في لبنان، وهو يوم لا يمكن أن يتم نسيانه وبخاصة في هذا الوقت الذي يقيم البابا فرنسيس الاحتفال نفسه في البرتغال بمشاركة الشبيبة الآتية من مختلف بلدان العالم”، كما ذكر أنّ "الإنسان حوّل عقله من مركز الحقيقة إلى طاقة الكذب، وحوّل إرادته من مركز الخير إلى طاقة الشر".
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