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لبنان

بالصورة... تُوفي في حادث سير مرّوع

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شخص بحادث سير في بلدة الخرايب الجنوبية.
 
 
وقد عملت فرق جمعية الرسالة فوج الخرايب على نقله إلى مستشفى الفقيه في اللوبية.
 
 
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