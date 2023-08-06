بالصورة... تُوفي في حادث سير مرّوع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شخص بحادث سير في بلدة الخرايب الجنوبية.

وقد عملت فرق جمعية الرسالة فوج الخرايب على نقله إلى مستشفى الفقيه في اللوبية.