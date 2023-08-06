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لبنان

مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2023 | 05:57
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نشرت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، فيديو عبر حسابها على منصة "اكس"، ظهر فيه أحد الأشخاص، وهو يجرّ كلباً بحبلٍ، من نافذة سيارته، على أوتوستراد العقيبة.
 
 
ووصفت نحفاوي المشهد بـ"المذل"، وقد أعلنت أنّ الكلب تمّ إنقاذه.
 
 
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