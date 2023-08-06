مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)

⚠️مشهد مُذل على اوتوستراد العقيبة!!⚠️
🔴 تم انقاذ الكلب 🔴
وصلني هالفيديو امس لأحدهم يجرّ كلب بحبل من نافذة سيارته بمشهد مستفز على الطريق وفي وضح النهار. ويبدو رقم السيارة والطراز واضح.
شكرا للسيدة التي وثّقت المخالفة وللصبايا اللي اخذوا الكلب من السائق! الكلب كان عم بيلهث ولسانه… pic.twitter.com/AsiMgYaThz
— Ghina (@GhinaNahfawi) August 6, 2023
⚠️مشهد مُذل على اوتوستراد العقيبة!!⚠️
🔴 تم انقاذ الكلب 🔴
وصلني هالفيديو امس لأحدهم يجرّ كلب بحبل من نافذة سيارته بمشهد مستفز على الطريق وفي وضح النهار. ويبدو رقم السيارة والطراز واضح.
شكرا للسيدة التي وثّقت المخالفة وللصبايا اللي اخذوا الكلب من السائق! الكلب كان عم بيلهث ولسانه… pic.twitter.com/AsiMgYaThz