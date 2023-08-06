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لبنان

ميقاتي استقبل عزام الأحمد وبحث معه في الوضع في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
06-08-2023 | 06:29
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد اليوم في دارته في حضور المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش  العميد طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر حركة "فتح" وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات وسفير فلسطين  اشرف دبور .
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وجرى خلال الاجتماع البحث في الوضع في مخيم عين الحلوة والاجراءات اللازمة لتثبيت وقف اطلاق النار.
 
 
 
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