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لبنان

حادثة مروّعة عند شاطىء شكا... الشاب أحمد غرق أثناء السباحة

Lebanon 24
06-08-2023 | 08:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة المدعو أحمد فهمي الفاعور، من سكان جبل محسن في طرابلس، بعدما غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر شكا - الهري.
 
 
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