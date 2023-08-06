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لبنان

كرامي: المخرج الوحيد من النفق الذي نحن فيه هو تطبيق الخطة الشاملة للاصلاحات الاقتصادية

Lebanon 24
06-08-2023 | 08:34
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كتب رئيس "تيار الكرامة" عضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي عبر منصة "أكس": "المخرج الوحيد من النفق الذي نحن فيه، هو البدء بتطبيق الخطة الشاملة للاصلاحات الاقتصادية ولا اعرف ماذا يمنعنا عن تنفيذها. ولا شك ان الإصلاح الضريبي واقتراح النائب ميشال الضاهر بتطبيق الـ CRS (معيار تبادل المعلومات المالية والضريبية المشترك بين السلطات) هو في جوهرها".
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