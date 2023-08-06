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لبنان

أصوات إنفجارات تُسمع في مرجعيون وحاصبيا... ما هو مصدرها؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 08:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع أصوات إنفجارات من داخل مزارع شبعا المحتلة، ويصل صداها الى منطقة مرجعيون وحاصبيا.
 
 
 
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