دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89150 و89350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.