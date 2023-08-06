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لبنان

هيئة العمل الفلسطيني المشترك: لعودة العائلات الى مخيم عين الحلوة وسحب المسلحين

Lebanon 24
06-08-2023 | 10:52
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جددت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، في بيان، تأكيدها "تثبيت وقف اطلاق النار الشامل والدائم في مخيم عين الحلوة"، داعية الى "سحب كافة المسلحين من الشوارع وفتح الطرق امام السيارات والمشاة للدخول والخروج من المخيم".
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وطالبت ب"لجنة تحقيق لتحديد المتورطين في عملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ابو اشرف العرموشي واخوانه، وكذلك بعملية اغتيال عبد الرحمن فرهود، لتقوم الهيئة بالعمل على تسليمهم إلى القضاء اللبناني بأقرب وقت"، داعية العائلات التي نزحت بسبب الاشتباكات "للعودة إلى منازلهم في المخيم"، ومطالبة وكالة الانروا ب"إزالة الركام الذي خلفته الاشتباكات، من الشوارع وكذلك رفع النفايات من جميع احياء المخيم".
 
 وشكرت الهيئة الجهود اللبنانية والفلسطينية على كافة المستويات السياسية والحزبية والعسكرية والامنية والمراجع الروحية والدينية والشعبية.
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