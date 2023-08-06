28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موقف لجنبلاط من عين التينة... ماذا قال؟
Lebanon 24
06-08-2023
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، حيث جرى عرض الاوضاع العامة واخر المستجدات الامنية والسياسية.
Advertisement
وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة قال جنبلاط: "لقد احببت بعد مدة من عدم رؤية دولة الرئيس نبيه بري، نتيجة بعض الظروف الخاصة، احببت ان ازوره، وهذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكان هناك جولة إستعراض عامة لا أكثر ولا أقل، تكلمنا بكل شيء، بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية، ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانية، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري، بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد وكما فهمت أيضاً أخيراً، سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا" .
وفي الموضوع الامني وما حصل في مخيم عين الحلوة والبيانات التي صدرت من السفارات قال جنبلاط: "لم نفهم سوياً انا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة يبدو الامور محصورة الى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي الى حل" .
وعن علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي قال جنبلاط: " انا لم انفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب ان اتحدث عن التاريخ المشترك، وعمره عشر سنوات، هل أتحدث عن اسقاط 17 ايار، وهذا انجاز وطني وقومي نفتخر به".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
16:33 | 2023-08-05
05/08/2023 04:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
05:57 | 2023-08-06
06/08/2023 05:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
10:06 | 2023-08-06
06/08/2023 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
02:15 | 2023-08-06
06/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:35 | 2023-08-06
تدريبات للجيش في أكثر من منطقة لبنانية
14:31 | 2023-08-06
بشأن احداث "عين الحلوة"... بيان من "الانروا"
13:48 | 2023-08-06
مقدمات نشرات الأخبار لهذا المساء... اليكم أبرز ما جاء فيها
13:21 | 2023-08-06
أصوات قذائف مدفعية ثقيلة... ما الذي يجري داخل مزارع شبعا؟
13:14 | 2023-08-06
في إبل السقي... قداس على نية شهداء الجيش و"اليونيفيل" ولراحة أنفس ضحايا إنفجار المرفأ
13:07 | 2023-08-06
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
06/08/2023 21:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
06/08/2023 21:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
06/08/2023 21:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24