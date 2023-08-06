Advertisement

لبنان

وزير اسرائيلي يهدد: باستطاعتنا اعادة لبنان الى العصر الحجري

Lebanon 24
06-08-2023 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1094998-638269440359879525.jpg
Doc-P-1094998-638269440359879525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهن من مغبة المغامرة، مشيراً الى انه "باستطاعة إسرائيل إعادة لبنان إلى العصر الحجري". 
كوهين وفي حديث عبر الموقع الالكتروني لـ"إيلاف" اعتبر ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقوم بخداع اللبنانيين، "لأنه ضعيف وهو يختبئ في القبو"، لافتاً الى ان "حزب الله" هو فرع إيران في لبنان، ولقد حوّله من دولة مزدهرة الى دولة مدمرة، من كل النواحي، بينما تستمر إسرائيل في كونها دولة قوية. نصر الله قال في العام 2006 انه لم يعرف قوة إسرائيل، ونحن نقترح عليه الا يختبرها مجددًا. إسرائيل تستطيع إعادة لبنان الى العصر الحجري."
Advertisement
ورداً على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها اسرائيل ازاء نصب الخيمتين داخل الاراضي اللبنانية، قال: "إسرائيل تجيد إغلاق الحسابات في التوقيت المناسب لها. لقد محونا كل قادة الجهاد في غزة، ونشطنا ضد إرهابيين في خارج البلاد. نحن نستطيع الوصول الى كل شخص في كل مكان، لكننا نعالج كل شيء في الوقت المناسب. وفي هذا الموضوع، نترك لأنفسنا كل الإمكانيات متاحة، الدبلوماسية والعسكرية أيضًا. "
وحول ما اذا كان يقصد بكلامه نصرالله، قال: "نحن لا نفصّل الطريقة التي سنعمل بها. ولكن، أقول بشكلٍ واضح: دولة إسرائيل تستطيع الوصول الى كل شخص في كل مكان." (ايلاف)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:35 | 2023-08-06
14:31 | 2023-08-06
13:48 | 2023-08-06
13:21 | 2023-08-06
13:14 | 2023-08-06
13:07 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24