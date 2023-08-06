وزير اسرائيلي يهدد: باستطاعتنا اعادة لبنان الى العصر الحجري

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حذّر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهن من مغبة المغامرة، مشيراً الى انه "باستطاعة إسرائيل إعادة لبنان إلى العصر الحجري".كوهين وفي حديث عبر الموقع الالكتروني لـ"إيلاف" اعتبر ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقوم بخداع اللبنانيين، "لأنه ضعيف وهو يختبئ في القبو"، لافتاً الى ان "حزب الله" هو فرع إيران في لبنان، ولقد حوّله من دولة مزدهرة الى دولة مدمرة، من كل النواحي، بينما تستمر إسرائيل في كونها دولة قوية. نصر الله قال في العام 2006 انه لم يعرف قوة إسرائيل، ونحن نقترح عليه الا يختبرها مجددًا. إسرائيل تستطيع إعادة لبنان الى العصر الحجري."ورداً على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها اسرائيل ازاء نصب الخيمتين داخل الاراضي اللبنانية، قال: "إسرائيل تجيد إغلاق الحسابات في التوقيت المناسب لها. لقد محونا كل قادة الجهاد في غزة، ونشطنا ضد إرهابيين في خارج البلاد. نحن نستطيع الوصول الى كل شخص في كل مكان، لكننا نعالج كل شيء في الوقت المناسب. وفي هذا الموضوع، نترك لأنفسنا كل الإمكانيات متاحة، الدبلوماسية والعسكرية أيضًا. "وحول ما اذا كان يقصد بكلامه نصرالله، قال: "نحن لا نفصّل الطريقة التي سنعمل بها. ولكن، أقول بشكلٍ واضح: دولة إسرائيل تستطيع الوصول الى كل شخص في كل مكان." (ايلاف)