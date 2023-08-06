28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري: لماذا هذه البيانات التحذيرية؟
Lebanon 24
06-08-2023
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن أحداث عين الحلوة محصورة بمنطقتها الجغرافية ولم تتمدد مكانيا
وردا على سؤال الرابط بين احداث عين الحلوة والاستحقاق الرئاسي قال بري لـ"الجديد": " في مثل بقول الارنب بياكل تلج.. قالوا شو عرفك؟؟ قلهن الارنب ابيض والتلح ابيض.. بما معناه شو خص هاي بهاي"
Advertisement
وعن موضوع وسيم منصوري.. اكد بري على ضرورة تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره.
ولفت بري الى ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.
واضاف: تكلمت مع جنبلاط عن بيانات السفارات ولم نفهم سببها
ورداً على سؤال حول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله..قال: انا امتداد لكل شيء "ومتل ما قلت قبل انا بري وبحلاش عالرص".
وفي حديث عبر "الميادين" استغرب بري بيان السفارات ولا شيء أمنياً يستدعي ذلك مشيرا الى ان حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة.
وأكد ان لوضع في عين الحلوة هادىء منذ 3 أيام فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
16:33 | 2023-08-05
05/08/2023 04:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
05:57 | 2023-08-06
06/08/2023 05:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
10:06 | 2023-08-06
06/08/2023 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
02:15 | 2023-08-06
06/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:35 | 2023-08-06
تدريبات للجيش في أكثر من منطقة لبنانية
14:31 | 2023-08-06
بشأن احداث "عين الحلوة"... بيان من "الانروا"
13:48 | 2023-08-06
مقدمات نشرات الأخبار لهذا المساء... اليكم أبرز ما جاء فيها
13:21 | 2023-08-06
أصوات قذائف مدفعية ثقيلة... ما الذي يجري داخل مزارع شبعا؟
13:14 | 2023-08-06
في إبل السقي... قداس على نية شهداء الجيش و"اليونيفيل" ولراحة أنفس ضحايا إنفجار المرفأ
13:07 | 2023-08-06
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
06/08/2023 21:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
06/08/2023 21:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
06/08/2023 21:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24