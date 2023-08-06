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لبنان

بري: لماذا هذه البيانات التحذيرية؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 12:21
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اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن أحداث عين الحلوة محصورة بمنطقتها الجغرافية ولم تتمدد مكانيا
وردا على سؤال الرابط بين احداث عين الحلوة والاستحقاق الرئاسي قال بري لـ"الجديد": " في مثل بقول الارنب بياكل تلج.. قالوا شو عرفك؟؟ قلهن الارنب ابيض والتلح ابيض.. بما معناه شو خص هاي بهاي"
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وعن موضوع وسيم منصوري.. اكد بري على ضرورة تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره.
ولفت بري الى ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.
واضاف: تكلمت مع جنبلاط عن بيانات السفارات ولم نفهم سببها 
ورداً على سؤال حول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله..قال: انا امتداد لكل شيء "ومتل ما قلت قبل انا بري وبحلاش عالرص".
وفي حديث عبر "الميادين" استغرب بري بيان السفارات ولا شيء أمنياً يستدعي ذلك مشيرا الى ان حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة.
وأكد ان لوضع في عين الحلوة هادىء منذ 3 أيام فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟
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