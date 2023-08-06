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لبنان

فيي بلدة كسروانية... انتشال جثة شاب بعد غرقه

Lebanon 24
06-08-2023 | 12:51
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قامت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك بانتشال جثة شاب سوري (20 عاما) سقط عن علو 15 مترا وغرق في نبع للمياه في بلدة بعقتوتة الكسروانية، وحضرت الى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها.
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كسروان

جثة

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