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أقامت رعية كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة إبل السقي- قضاء مرجعيون، قداساً إحتفالياً لمناسبة عيد الجيش، وعيد التجلي، والذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، على نية شهداء الجيش، و"اليونيفيل"، وضحايا انفجار مرفأ بيروت، ترأسه كاهن الرعية الأب غريغوريوس سلوم، يعاونه الأب نكتاريوس أراكيلوس، بحضور النائب الدكتور الياس جرادة وعقيلته فرانسواز، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد الركن وسيم علوية، قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل" الجنرال لويس إيسوس هيريرو، قائد الكتيبة الأسبانية الكولونيل مارتينيز فيراري، قائد الكتيبة الهندية الكولونيل غوصين Gusain، قائد الكتيبة الصربية الميجور آي غفودينوفيتش Major I. Gvozdenovic ، رئيس بلدية إبل السقي سميح البقاعي، ومختار ابل السقي سليمان غبار، الملازم الأول رامي العمار من مديرية المخابرات في الجنوب، إلى ضباط وعناصر الكتائب الدولية، الأسبانية والصربية والهندية، وحشد من المؤمنين. وتم خلال القداس مباركة العنب في عيد التجلي.بعد قراءة الأنجيل المقدس، ألقى الأب سلوم عظة، ثمّن فيها قيمة الشهادة والشهداء، و"السيد المسيح كان الشهيد الأول في الكنيسة، بذل نفسه على الصليب فداءً عن كثيرين لخلاص البشرية جمعاء".ونوّه سلوم في عظته، "بتضحيات الجيش وشهدائه الذين سقطوا في سبيل حماية الوطن وأبنائه"، كما أثنى على جهود وتضحيات قوات "اليونيفيل" وشهدائها، "الذين قضوا على مذبح السلام في الجنوب، في سبيل إستقرار المنطقة وأمنها وسلامها".ورفع الأب سلوم الصلاة، من أجل راحة أنفس شهداء مرفأ بيروت، "الذين قضوا في أسوأ كارثة بشرية حلت بشعب لبنان على مستوى العالم.ثم انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة، حيث تم قطع قالب حلوى احتفاءً بالمناسبة، حمل رسم العلم اللبناني وشعار الجيش و"اليونيفيل".وسبق إقامة القداس الإحتفالي بالمناسبة، وضع النائب جرادة، وممثل قيادة الجيش، وقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل"، ورئيس البلدية، وكاهن الرعية، إكليل زهر على صخرة الجيش "صخرة الاستقلال" عند مدخل البلدة، وأنشدوا النشيد الوطني اللبناني. أيضاً، وُضع إكليل زهر عند النصب التذكاري لشهداء "اليونيفيل" في الحديقة النروجية وسط البلدة، تخليدا لذكرى الشهداء، الذين سقطوا على أرض لبنان والجنوب، وذلك على وقع لحن الخلود ، الذي عزفته فرقة موسيقى الكتيبة الهندية.