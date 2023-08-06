28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في إبل السقي... قداس على نية شهداء الجيش و"اليونيفيل" ولراحة أنفس ضحايا إنفجار المرفأ
Lebanon 24
06-08-2023
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت رعية كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة إبل السقي- قضاء مرجعيون، قداساً إحتفالياً لمناسبة عيد الجيش، وعيد التجلي، والذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، على نية شهداء الجيش، و"اليونيفيل"، وضحايا انفجار مرفأ بيروت، ترأسه كاهن الرعية الأب غريغوريوس سلوم، يعاونه الأب نكتاريوس أراكيلوس، بحضور النائب الدكتور الياس جرادة وعقيلته فرانسواز، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد الركن وسيم علوية، قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل" الجنرال لويس إيسوس هيريرو، قائد الكتيبة الأسبانية الكولونيل مارتينيز فيراري، قائد الكتيبة الهندية الكولونيل غوصين Gusain، قائد الكتيبة الصربية الميجور آي غفودينوفيتش Major I. Gvozdenovic ، رئيس بلدية إبل السقي سميح البقاعي، ومختار ابل السقي سليمان غبار، الملازم الأول رامي العمار من مديرية المخابرات في الجنوب، إلى ضباط وعناصر الكتائب الدولية، الأسبانية والصربية والهندية، وحشد من المؤمنين. وتم خلال القداس مباركة العنب في عيد التجلي.
Advertisement
بعد قراءة الأنجيل المقدس، ألقى الأب سلوم عظة، ثمّن فيها قيمة الشهادة والشهداء، و"السيد المسيح كان الشهيد الأول في الكنيسة، بذل نفسه على الصليب فداءً عن كثيرين لخلاص البشرية جمعاء".
ونوّه سلوم في عظته، "بتضحيات الجيش وشهدائه الذين سقطوا في سبيل حماية الوطن وأبنائه"، كما أثنى على جهود وتضحيات قوات "اليونيفيل" وشهدائها، "الذين قضوا على مذبح السلام في الجنوب، في سبيل إستقرار المنطقة وأمنها وسلامها".
ورفع الأب سلوم الصلاة، من أجل راحة أنفس شهداء مرفأ بيروت، "الذين قضوا في أسوأ كارثة بشرية حلت بشعب لبنان على مستوى العالم.
ثم انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة، حيث تم قطع قالب حلوى احتفاءً بالمناسبة، حمل رسم العلم اللبناني وشعار الجيش و"اليونيفيل".
وسبق إقامة القداس الإحتفالي بالمناسبة، وضع النائب جرادة، وممثل قيادة الجيش، وقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل"، ورئيس البلدية، وكاهن الرعية، إكليل زهر على صخرة الجيش "صخرة الاستقلال" عند مدخل البلدة، وأنشدوا النشيد الوطني اللبناني. أيضاً، وُضع إكليل زهر عند النصب التذكاري لشهداء "اليونيفيل" في الحديقة النروجية وسط البلدة، تخليدا لذكرى الشهداء، الذين سقطوا على أرض لبنان والجنوب، وذلك على وقع لحن الخلود ، الذي عزفته فرقة موسيقى الكتيبة الهندية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
16:33 | 2023-08-05
05/08/2023 04:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
05:57 | 2023-08-06
06/08/2023 05:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
10:06 | 2023-08-06
06/08/2023 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
02:15 | 2023-08-06
06/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:35 | 2023-08-06
تدريبات للجيش في أكثر من منطقة لبنانية
14:31 | 2023-08-06
بشأن احداث "عين الحلوة"... بيان من "الانروا"
13:48 | 2023-08-06
مقدمات نشرات الأخبار لهذا المساء... اليكم أبرز ما جاء فيها
13:21 | 2023-08-06
أصوات قذائف مدفعية ثقيلة... ما الذي يجري داخل مزارع شبعا؟
13:07 | 2023-08-06
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
12:51 | 2023-08-06
فيي بلدة كسروانية... انتشال جثة شاب بعد غرقه
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
06/08/2023 21:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
06/08/2023 21:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
06/08/2023 21:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24