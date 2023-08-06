على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89100 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89150 و89350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.