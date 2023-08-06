أصوات قذائف مدفعية ثقيلة... ما الذي يجري داخل مزارع شبعا؟

أفادن "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أصوات قذائف مدفعية ثقيلة تسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة، يتردد صداها حتى القرى المحاذية، ناتجة من مناورة يجريها جيش العدو الاسرائيلي.





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