Advertisement

لبنان

أصوات قذائف مدفعية ثقيلة... ما الذي يجري داخل مزارع شبعا؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1095025-638269502665053548.jpg
Doc-P-1095025-638269502665053548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادن "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أصوات قذائف مدفعية ثقيلة تسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة، يتردد صداها حتى القرى المحاذية، ناتجة من مناورة يجريها جيش العدو الاسرائيلي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري: ان الخيمتين هما على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار ١٧٠١ والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1
lebanon 24
06/08/2023 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير اسرائيلي يهدد: باستطاعتنا اعادة لبنان الى العصر الحجري
lebanon 24
06/08/2023 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية لاهالي كفرشوبا.. والجيش الاسرائيلي يستنفر
lebanon 24
06/08/2023 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هجرة في "اسرائيل"... ما علاقة "الاصلاح القضائي"؟
lebanon 24
06/08/2023 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

مزارع شبعا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:35 | 2023-08-06
14:31 | 2023-08-06
13:48 | 2023-08-06
13:14 | 2023-08-06
13:07 | 2023-08-06
12:51 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24