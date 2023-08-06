بشأن احداث "عين الحلوة"... بيان من "الانروا"

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رحبت وكالة الأونروا، في بيان، ب"جهود الأطراف المعنية في إعادة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات المسلحة التي حصلت خلال الأسبوع الماضي".وأعلنت أنها قامت "خلال اليومين الماضيين، بإزالة النفايات الصلبة من بعض المناطق داخل المخيم بواسطة مقاول خاص. وسيستأنف عمال النظافة في الأونروا عملهم بدءا من الغد في المناطق الأقل تضررا من الاشتباكات المسلحة. ويجب ان يسبق توسع عملهم الى المناطق الأخرى في المخيم اجراء تقييم وإزالة مخلفات الاشتباكات".كما أملت الأونروا في "إعادة فتح جميع منشآتها في المخيم في أقرب وقت بدءا بالمركز الصحي الثاني (العيادة الثانية)".