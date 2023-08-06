بعدما سقط في "نهر يحشوش"... هكذا تم انقاذه

أنقذت عناصر من الدفاع المدني رجلا من التابعية السورية، إثر سقوطه في نهر يحشوش. وقد استغرقت عملية الإنقاذ أكثر من ساعة، حيث اضطرت عناصر الدفاع المدني للسير وسط المنحدرات المنزلقة، إلى أن تمكنت من انقاذه.

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