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لبنان

بعدما سقط في "نهر يحشوش"... هكذا تم انقاذه

Lebanon 24
06-08-2023 | 15:09
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أنقذت عناصر من الدفاع المدني رجلا من التابعية السورية، إثر سقوطه في نهر يحشوش. وقد استغرقت عملية الإنقاذ أكثر من ساعة، حيث اضطرت عناصر الدفاع المدني للسير وسط المنحدرات المنزلقة، إلى أن تمكنت من انقاذه.
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نهر

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