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لبنان

اطلاق نار في القبة طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
06-08-2023 | 15:14
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اطلق  احد الاشخاص النار باتجاه مجهول اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجته النارية في منطقة القبة، في طرابلس، الا ان السارق تمكن من الفرار الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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