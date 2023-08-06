اطلاق نار في القبة طرابلس.. اليكم ما جرى

اطلق احد الاشخاص النار باتجاه مجهول اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجته النارية في منطقة القبة، في طرابلس، الا ان السارق تمكن من الفرار الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement