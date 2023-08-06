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لبنان

انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
06-08-2023 | 15:15
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سمع دوي انفجار في مخيم عين الحلوة تبين انه ناجم عن تفجير قنبلة من مخلفات الاشتباكات الاخيرة داخل المخيم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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عين الحلوة

انفجار

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