29
o
بيروت
30
o
طرابلس
33
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انفجار المرفأ... الحقيقة المدفونة إلى الأبد
Lebanon 24
06-08-2023
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جان فغالي في" نداء الوطن": يُسلِّم أكثر من طرف معني بالملف، بأنّ «لا إنعاش» لقضية تفجير المرفأ سوى بلجنة تقصي حقائق دولية، فالقضاء اللبناني «خدَم عسكريته» في هذه القضية، وقدَّم أقصى ما لديه، لكن الضغوط السياسية وغير السياسية عليه، كبَّلته بحيث لم يعد قادراً على التحرك، حتى إذا تنحى القاضي البيطار أو أُرغِم على التنحي، فلا قاضيَ يمكن أن يقبل بـ»وراثة الملف» بعدما تناوب عليه محققان عدليان، القاضي فادي صوان والقاضي طارق البيطار. يعني هذا الأمر أنّ ملف تفجير المرفأ سيضيع في العدلية في باحة «الخطوات الضائعة». إن خطر تضييع الملف سيحتِّم الإقدام على خطوة المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية، ولكن مع تشكيل هذه اللجنة، إذا شُكِّلَت، فقد يستغرق عملها الوقت الذي استغرقه عمل المحققيْن العدلييْن أي لأكثر من سنتين، وهكذا بين التحقيق اللبناني، والوقت الذي سيستغرقه عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية، يكون ما بعد تفجير المرفأ قد استغرق ما يفوق الأربع سنوات، وللمفارقة، فإنه عندما وقع انفجار المرفأ، خرج أحد الوزراء من جلسة مجلس الوزراء ليعلن أنّ التحقيق سيُنجَز في أربعة أيام، وسيُكشَف للرأي العام! فرق كبير بين الأربعة أيام وبين الأربعة اعوام، التي سيستغرقها التحقيق الحقيقي، من دون أي ضغوط، ولكن هل على اللبنانيين وأهالي الضحايا وآلاف الجرحى أن ينتظروا كل هذه المدة؟ سبق للبنان أن استعاض عن التحقيق الداخلي باللجوء إلى التحقيق الدولي، كان ذلك في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من المحقق بيتر فيتزجيرالد وصولاً إلى لاهاي، قالت المحكمة الدولية كلمتها، وسمَّت مَن ارتكب الجريمة، ولكن ماذا حصل؟ وماذا كانت النتيجة؟ ما زالت القضية عالقة بين إنكار «حزب الله» التهم الموجَّهة إليه، وبين عجز الدولة اللبنانية عن الوصول إلى المتهمين أو إلى مَن تبقَّى منهم على قيد الحياة. نقول هذا الكلام لنصل إلى النتيجة المؤلمة، رحِم الله الضحايا وأعان الله الجرحى، فمع هذه السلطة، ومع هذه المنظومة، يصعب كثيراً، أو فلنقل، يستحيل الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما يجب أن يعرفه أهالي الضحايا أولاً والجرحى وعموم اللبنانيين.إنّ جريمة تفجير المرفأ هي من النوع الذي لا يُكشَف، وسيبقى لغزاً، وحتى لو كُشِف فإن التشكيك سيلاحق الحقيقة. رحِم الله الضحايا.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
05:57 | 2023-08-06
06/08/2023 05:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لحاملي هاتف آيفون.. لديكم مهلة 30 يوما!
Lebanon 24
تحذير لحاملي هاتف آيفون.. لديكم مهلة 30 يوما!
03:46 | 2023-08-06
06/08/2023 03:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
10:06 | 2023-08-06
06/08/2023 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب: لا تقلقوا الأمور بخير
Lebanon 24
وهاب: لا تقلقوا الأمور بخير
06:05 | 2023-08-06
06/08/2023 06:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2023-08-07
خلط أوراق رئاسية... أين المعارضة؟
01:30 | 2023-08-07
مصالحة زحلاوية بعد قطيعة 15 عاما
01:45 | 2023-08-07
بـ"الدولار"... نائبٌ يقدّم اغراءات ماديّة!
01:00 | 2023-08-07
استكمال درس الموازنة اليوم ونواب "المركزي" مطالبون بالتعاطي الرصين والمسؤول
23:26 | 2023-08-06
"مجزرة زراعية".. البصل المستورد يغزو الأسواق والمزارعون يناشدون
23:01 | 2023-08-06
ضغوط أميركيّة "تفرمل" الحلول والحصار على لبنان في آب وأيلول!
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 08:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
07/08/2023 08:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
07/08/2023 08:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24