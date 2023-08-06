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لبنان

ضغوط أميركيّة "تفرمل" الحلول والحصار على لبنان في آب وأيلول!

Lebanon 24
06-08-2023 | 23:01
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كتب علي ضاحي في" الديار": مع حذو معظم دول مجلس التعاون الخليجي حذو السعودي في التحذير من خطورة الاوضاع اللبنانية، رغم عدم وجود معلومات "صلبة" تفيد بمخططات، يؤكد المسؤول اللبناني تبلغه في عدد من اللقاءات الديبلوماسية جنوح واشنطن نحو الضغط على دول الخليج عموماً، والسعودية خصوصاً، عبر الاستمرار في سياسة تصعيدية في المنطقة، وفرملة الحلول من اليمن الى تجميد التقارب السعودي- الايراني، والتقارب السعودي- السوري الذي ترجم بوقف المساعي ولو موقتاً، لإعادة فتح السفارات بشكل متبادل في العواصم الثلاث (طهران والرياض ودمشق).
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ويكشف المسؤول ان الضغوط الاميركية والعقوبات، التي اعلن نواب اميركيون انها ستتناول مسؤولين لبنانيين وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري، تندرج في سياق رفع واشنطن لـ "دوز" العقوبات والحصار والتضييق على الحكومة والبرلمان، والضغط على حزب الله وحلفائه لفرض سيناريوهات باتت معروفة، من انتخاب رئيس للجمهورية موال لواشنطن، الى فرض اجندات مشبوهة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وصولاً الى فرض "خيارات" حدودية تلائم العدو الاسرائيلي في الجانب البري، بعد تحقيق جزء من الترسيم البحري.
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