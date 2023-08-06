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لبنان
"مجزرة زراعية".. البصل المستورد يغزو الأسواق والمزارعون يناشدون
Lebanon 24
06-08-2023
|
23:26
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كتبت مارينا عندس في "الديار": يبدأ موسم حصاد البصل في كلّ عامٍ مع بداية شهر آب، لتكون هذه البداية "الفرج" للعديد من المزارعين والتجار اللبنانيين. ولكن، ما يحصل اليوم من "مجزرةٍ زراعية " هو ليس بسبب قلّة اليد العاملة، ولا بسبب عدم كفاءة المزارع، ولا حتّى مشكلة في المناخ الجوّي، إنّما المنافسة غير الشرعية. وهنا، نحن نتكلم على منافسة البصل المحلي بالبصل الأجنبي.
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بعد أزمة البطاطا والتفاح، والكساد الذي شهده السوق اللبناني المحلي نتيجة اصطدامه بالمنتوجات الأجنبية، يشكو اليوم مزارعو البصل في سهل البقاع من غزو عشرات الأطنان من البصل الأجنبي كل الأسواق الزراعية اللبنانية، بحيث لم يستطع أي مزارع لبناني حتّى السّاعة، بيع شاحنة واحدة من البصل اللبناني الذي بدأ موسمه منذ أيام قليلة .
وفي السياق، ناشد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي كل المعنيين بالتدخل، لوقف المجزرة الزراعية التي تلحق بالمزارع اللبناني الذي يقع اليوم فريسة تجار البصل الذين يدخلون البصل السوري على أنواعه .
وقال في حديثه لجريدة "الديار": "علمًا أنّ مزارعين تحدثوا عن إدخال اكثر من ١٠٠ طن من البصل السوري الى الأسواق اللبنانية ويباع كيلو البصل السوري بعشرين ألف ليرة لبنانية في حين تتجاوز كلفة كيلو البصل اللبناني سعر ٣٠ الف ليرة لبنانية."
ولفت الترشيشي إلى انه تواصل مع مدير عام الجمارك ريمون خوري من أجل التدخل لوقف التهريب الحاصل، وقال: "تلقيت وعدًا بالمساعدة والعمل لوقف التهريب الحاصل والعمل لوقف الكارثة الحاصلة فوق رؤوس المزارعين".
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