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لبنان

مصالحة زحلاوية بعد قطيعة 15 عاما

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2023 | 01:30
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شهد عشاء "نادي روتاري -زحلة" مصالحة بارزة في المدينة بعد خلاف دام أكثر من خمس عشرة سنة.
وفي التفاصيل فإن أحد الإعلاميين الزحليين الناشط في الشأنين الإجتماعي والإنساني (ط. ن) إستطاع أن يقرّب وجهات النظر بين النائب والوزير السابق ايلي ماروني ورئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف حيث تمت مصافحة ومعانقة بين "الخصمين" أنهت مرحلة طويلة من الخصام والجفاء وصولاً الى العداوة على خلفية إتهام آل ماروني الراحل إيلي سكاف بحماية وتهريب الأخوين جوزيف وطعمه الزوقي اللذين أطلقا النار على الراحل نصري ماروني ورفيقه سليم عاصي في أثناء إحتفال كتائبي .
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المصدر المطلع على هذا اللقاء أشار الى أن عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية ورجال أعمال حاولوا مرات عدة إجراء مصالحة بين ماروني وسكاف، وفشلوا الى ان تمت المصالحة أخيرا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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